Ukraine - EBRD erwägt Finanzierungsstopp für Russland und Belarus

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) erwägt, Russland und Belarus den Zugang zu Ressourcen zu verwehren oder diesen zu "modifizieren", heißt es nach einem Treffen des Direktoriums des auf Finanzierungen in Osteuropa spezialisierten Instituts. Entscheidungen sollen nächste Woche im Verwaltungsrat beraten und letztlich von Vertretern der Mitgliedsländer beschlossen werden.

Die EBRD habe allerdings seit 2014 nicht mehr in neue Projekte in Russland investiert und auch in Belarus nach der im Westen nicht anerkannten Wiederwahl des Machthaber Alexander Lukaschenko im Jahr 2020 keine neuen Projekte mehr ermöglicht, heißt es in der Mitteilung. Die EBRD verurteilt die Invasion der Ukraine und erklärt ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Regierung und die Bürger der Ukraine.

tsk

APA