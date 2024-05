Ukraine evakuiert 4000 Menschen aus Grenzregion Charkiw

CHARKIW (dpa-AFX) - Angesichts der derzeitigen russischen Offensive sollen Tausende Bewohner der ostukrainischen Grenzregion Charkiw in Sicherheit gebracht werden. Rund 4000 Menschen seien innerhalb der letzten zwei Tage bereits evakuiert worden, schrieb der Gouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow, am Sonntag auf Telegram. Viele von ihnen könnten bei Freunden und Verwandten untergekommen, für andere würden Unterkünfte bereitgestellt. Synjehubow veröffentlichte auch Fotos von Menschen, die sich mit Gepäck und teils mit Haustieren an Sammelpunkten eingefunden hatten.

Nach mehr als zwei Jahren russischem Angriffskrieg und zwischenzeitlich stockender internationaler Hilfe befindet sich die Ukraine derzeit in einer besonders schwierigen Lage. In der Nacht zum Freitag starteten russische Truppen übereinstimmenden Berichten zufolge im Grenzgebiet zur ukrainischen Millionenstadt Charkiw eine Offensive. Laut russischem Verteidigungsministerium wurden dabei mehrere ukrainische Grenzdörfer bei der Stadt Wowtschansk besetzt. Am Sonntag meldete Moskau die Einnahme von vier weiteren Ortschaften./haw/DP/he