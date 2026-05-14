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14.05.2026 09:08:38
Ukraine: Ex-Präsidialamtschef Jermak in Untersuchungshaft
KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine hat das Oberste Anti-Korruptions-Gericht Untersuchungshaft gegen den früheren ukrainischen Präsidialamtschef Andrij Jermak angeordnet. Die Haft gelte für zunächst 60 Tage, Jermak habe die Möglichkeit, gegen Kaution auf freien Fuß zu kommen, teilte der Richter am Morgen mit./mau/DP/jha
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