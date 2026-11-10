10.11.2026 09:35:38

Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Kiew und Moskau verhandeln

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach mehr als acht Monaten Pause haben Russland und die Ukraine unter US-Vermittlung in Abu Dhabi für zwei Tage angesetzte Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgenommen. Russische Staatsmedien zeigten den Auftakt des Treffens in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate./ast/DP/stk

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