BERLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und China Staatschef Xi Jinping aus seiner Air Force One beim Berliner Ukraine-Gipfel zuschalten lassen. Wie es aus Teilnehmerkreisen hieß, rief er seinen Schwiegersohn Jared Kushner - der auch sein Ukraine-Unterhändler ist - auf dem Handy an, der ihn dann laut stellte und mit einem Mikrofon verstärken ließ. Über die genauen Inhalte von Trumps Bericht vom Dreiergipfel wurde zunächst nichts bekannt.

In Berlin sind Vertreter aus 40 Ländern zum bisher größten Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen versammelt, um ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu demonstrieren./mfi/DP/jha