09.10.2026 15:38:38

Ukraine greift erneut russischen Internet-Riesen Yandex an

KIEW/KALUGA (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj den zweiten Tag in Folge ein Datenzentrum des größten russischen Internetkonzerns Yandex angegriffen. Das schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken, ohne den Ort zu nennen.

Betroffen war eine Computeranlage in Kaluga südwestlich von Moskau. Yandex bestätigte, dass einige Teile des Rechenzentrums ausgefallen seien. Nach Angaben von Gouverneur Wladislaw Schapscha wurden neun Personen im Gebiet Kaluga verletzt. Am Tag zuvor hatte die Ukraine ein Yandex-Datenzentrum in Sassowo im Gebiet Rjasan getroffen.

Angriffe auf Raffinerien weit weg in Russland

Nach Selenskyjs Angaben wurde auch eine Raffinerie in Uchta im hohen Norden Russlands mit Kampfdrohnen des Typs An-196 RS angegriffen. Das Gebiet liegt 1.900 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Der ukrainische Präsident erwähnte ebenfalls die Drohnenattacke auf die mehr als 2.000 Kilometer entfernte Ölraffinerie von Omsk in Sibirien vom Vortag. Dort seien Drohnen des Typs Fire Point FP6 zum Einsatz gekommen. Die regionalen russischen Behörden bestätigten jeweils die Angriffe, äußerten sich aber nicht zu Schäden.

Die Ukraine wehrt sich gegen eine russische Invasion und beschießt dabei auch Ziele tief im Hinterland des Angreifers./fko/DP/nas

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