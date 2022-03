Ukraine - Heimische Bauern fürchten um globale Getreideversorgung

Die heimischen Landwirte machen sich wegen des Krieges in der Ukraine Sorgen um die weltweite Getreideversorgung und wollen die Landwirtschaft in Europa gestärkt sehen. "Wir brauchen jeden Quadratmeter Boden", so Bauernbund-Präsident Georg Strasser heute. Einmal mehr wird die Außer-Nutzung-Stellung von Agrarflächen, wie ihn der Green Deal der EU zum Kampf gegen den Klimawandel vorsieht, abgelehnt. Dies würde die Versorgungssicherheit gefährden.

FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner sprach sich heute ebenfalls gegen Flächenstilllegungen aus und verlangte eine Kurskorrektur der EU. Aber er freue sich, dass Strasser hier auf seine Linie eingeschwenkt sei.

2021 haben die heimische Bauern weniger Weizen und Gerste, jedoch mehr Dinkel und Körnermais geerntet. Mit 5,3 Mio. Tonnen fiel die Getreideernte (inklusive Körnermais) insgesamt um 7 Prozent geringer aus als im Vorjahr, lag jedoch 2 Prozent über dem Zehnjahresschnitt, geht aus Zahlen der Statistik Austria hervor. Auch die Erdäpfel-Ernte fiel schwächer aus als im Vorjahr, Ertragssteigerungen gab es dagegen bei Soja, Sonnenblumen und Mohn.

Bei Soja führte eine deutlich gestiegene Anbaufläche (plus 12 Prozent auf 76.700 Hektar) zu 16 Prozent mehr Ertrag (235.100 Tonnen). Auch für Ölkürbisse gab es einen Flächenzuwachs von 10 Prozent, die Kürbiskernproduktion legte um 11 Prozent zu, während um 14 Prozent weniger Raps und Rüben geerntet wurden.

Bei den Getreidesorten ging der Weizenertrag um 8 Prozent auf 1,53 Mio. Tonnen zurück und die Gerste-Produktion reduzierte sich wegen stark rückläufiger Flächen für die Winterkultur um 15 Prozent (auf 738.200 Tonnen). Eine Reduktion der Fläche und schwache Erträge sorgten außerdem für eine um 31 Prozent schwächere (151.600 Tonnen) Roggenproduktion. Ohne Körnermais wurden in Österreich 2,86 Mio. Tonnen Getreide geerntet. Das waren 12 Prozent weniger als im Vorjahr und 7 Prozent weniger als im zehnjährigen Durchschnitt, berichtete die Statistik Austria Ende des Vorjahres.

Bauernbund-Chef Strasser erinnerte heute auch an die Verknappung bei Düngemitteln. Sorge bereitet ihm dabei zusätzlich der mögliche Verkauf der Stickstoffsparte der OMV-Tochter Borealis. "Die offenbar weit fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen müssen sofort gestoppt werden, Österreichs bekannteste Stickstofferzeugung in Linz muss im eigenen Land, die Düngemittelversorgung generell in europäischer Hand bleiben", fordert Strasser. Schmiedlechner will sie auch in österreichischer Hand sehen. Die OMV ist ein börsennotiertes Unternehmen, ein knappes Drittel hält der Staat.

Strasser nahm heute auch zum Wald als regionaler Energieversorger Stellung. Auch damit könnte die Energieversorgung unabhängiger von Russland werden. Wie schon die Vertreter der Waldwirtschaft vergangene Woche fordert er staatliche Pellets-Lager und lehnt auch hier den Green Deal und somit eine teilweise Außer-Nutzung-Stellung des Waldes ab. "Eines ist klar: Diskussionen um die Außer-Nutzung-Stellung von Wäldern müssen nun endgültig der Vergangenheit angehören", so Strasser.

stf/cri

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com