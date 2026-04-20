Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
20.04.2026 10:59:20
Ukraine hits Russian Black Sea port city, 1 dead
Russian authorities said one man was killed in a Ukrainian drone raid on city of Tuapse. Meanwhile, Russia arrested a German woman in an alleged bomb plot. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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