Ukraine-Konflikt: Borrell drängt auf Beteiligung der EU an Beratungen

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union drängt mit Nachdruck darauf, an den bevorstehenden Gesprächen über eine Deeskalation des Ukraine-Konflikts und die von Moskau geforderten Sicherheitsgarantien beteiligt zu werden. "Wenn Moskau, wie angekündigt, ab Januar über die Sicherheitsarchitektur in Europa und über Sicherheitsgarantien sprechen will, dann ist das nicht nur eine Angelegenheit, die Amerika und Russland angeht. Die EU muss bei diesen Verhandlungen dabei sein, solche Verhandlungen machen nur Sinn, wenn sie in enger Koordination mit und unter Beteiligung der EU stattfinden", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell WELT. Er fügte hinzu: "Wir wollen keine unbeteiligten Zuschauer sein, über deren Köpfe hinweg entschieden wird."

Zugleich kündigte EU-Chefdiplomat Borrell an, dass die EU eine militärische Trainingsmission in der Ukraine erwäge und die ersten Vorbereitungen dazu bereits angelaufen wären. "Wir denken über eine militärische Beratungs- und Trainingsmission der EU in der Ukraine (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine) nach. Dabei würden europäische Militärausbilder Führungspersonal der ukrainischen Armee trainieren. Wir haben bereits vor Ort evaluiert, was die Ukrainer benötigen, wie wir konkret helfen können, was eine solche Mission kostet und wer daran teilnehmen könnte. Ich werde den EU-Staaten demnächst einen entsprechenden Vorschlag vorlegen."

Der frühere spanische Außenminister forderte Moskau auf, das Verhandlungsformat zu ändern: "Ja, genau das will Moskau: Zwei Akteure, die ihre Einflusssphären untereinander aufteilen. Russland will über die europäische Sicherheitsarchitektur verhandeln, ohne die Europäische Union einzubeziehen - das ist absurd. Wir werden das nicht akzeptieren. Nichts wird über uns entschieden, ohne dass wir dabei sind." Hintergrund: Nach wochenlanger Zuspitzung des Ukraine-Konflikts führen Vertreter der USA und Russlands nach den bisherigen Plänen am 10. Januar in Genf erste Gespräche über eine Deeskalation. Zwei Tage später, am 12. Januar, sind Gespräche zwischen der Nato und Moskau geplant. Am 13. Januar sollen Beratungen zwischen der OSZE und Russland folgen. Gut eine Woche vor Weihnachten hatte Moskau den USA und der Nato konkrete Vorschläge vorgelegt und beide Seiten zu Beratungen über "Sicherheitsgarantien" und die Nato-Osterweiterung eingeladen.

Borrell sagte dazu weiter: "Wer über die künftige Sicherheitsarchitektur in Europa verhandeln will, muss natürlich auch mit den Europäern sprechen. Europäische Sicherheit ist unsere Sicherheit. Da geht es um uns. Darüber können nicht einfach zwei Staaten, also Amerika und Russland, oder die Nato und Russland verhandeln - auch wenn Moskau sich das so vorstellt." Es gebe einige EU-Mitglieder, die der der Nato nicht angehörten.

Die Forderung Moskaus nach Sicherheitsgarantien und nach einem Ende der Erweiterung von EU und Nato im Osten als "rein russische Agenda mit völlig unannehmbaren Bedingungen, vor allem mit Blick auf die Ukraine". Borrell forderte, bei den Gesprächen mit Moskau auch über "Vertragsverletzungen seit Verabschiedung der Schlussakte von Helsinki im Jahr 1975 (zu) reden". Auch über die Entwicklung der Menschenrechte in Russland müsse gesprochen werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2021 20:00 ET (01:00 GMT)