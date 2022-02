Ukraine-Konflikt: Johnson kündigt 'gewaltiges' Sanktionspaket an

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ein "gewaltiges Paket an Wirtschaftssanktionen" angekündigt. In einer Fernsehansprache an die Nation sprach Johnson am Donnerstag von einer "riesigen Invasion zu Land, zu See und aus der Luft". Deshalb würden noch am Donnerstag in Abstimmung mit den Verbündeten Wirtschaftssanktionen beschlossen. Johnson deutete zudem an, dass Großbritannien weitere Waffen an die Ukraine liefern könnte.

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnete Johnson als Diktator, dessen "barbarisches Abenteuer" scheitern müsse. Der Angriff auf die Ukraine sei "ein Angriff auf die Demokratie und die Freiheit in Osteuropa und der ganzen Welt". An die Menschen in der Ukraine gerichtet, sagte er: "Wir sind in diesem Moment des Leids bei euch. Wir beten für euch und eure Familien und stehen an eurer Seite."

Noch am Abend wollte Johnson im Parlament die Sanktionen vorstellen. Die bisherigen britischen Maßnahmen gegen fünf russische Banken und drei Vertraute von Präsident Wladimir Putin waren weithin als zu lasch kritisiert worden./cmy/DP/mis