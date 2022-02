Ukraine-Konflikt: Johnson trifft in Warschau Polens Führung

WARSCHAU (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise reist der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag nach Polen. Geplant seien Gespräche mit Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, teilten Präsidialamt und Regierung in Warschau am Mittwoch mit. Hauptthema des Treffens werde die Frage der Sicherheit in der Region sein, mit "besonderem Augenmerk auf Russlands Vorgehen gegen die Ukraine", hieß es.

Johnson und Morawiecki wollen zudem eine Kaserne bei Warschau besuchen, um sich mit britischen Soldaten zu treffen. Seit Dezember sind 100 britische Pioniere in Polen stationiert. Sie sollen dem Nato-Partner helfen, die Grenze zum Nachbarland Belarus zu befestigen. Am Montag hatte Verteidigungsminister Ben Wallace angekündigt, sein Land werde 350 weitere Soldaten nach Polen schicken

- "als Zeichen der Unterstützung" angesichts des Aufmarschs

russischer Gruppen im Grenzgebiet zur Ukraine.

Johnson wird bereits am Donnerstagvormittag bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel erwartet. Die britische Regierungsspitze setzt damit ihre diplomatischen Bemühungen fort. Johnson war vergangene Woche nach Kiew gereist. Außenministerin Liz Truss traf am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Moskau ein. Nach der Landung forderte sie Russland auf, seine Truppen umgehend von der ukrainischen Grenze abzuziehen. "Jedes Eindringen wäre ein riesiger Fehler. Diplomatie ist der einzige Weg, und Russland muss diesem Pfad folgen", sagte Truss. Auch Verteidigungsminister Wallace wollte noch diese Woche nach Moskau reisen./dhe/DP/he