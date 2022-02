Ukraine-Krieg: Die Renaissance der alten Börsenregeln

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

In der übersteuerten Börsenwelt der vergangenen zehn Jahre galten die traditionellen Grundsätze für Anlegerinnen und Anleger kaum mehr. Es regierten nackte Gier und Euphorie. Der Kriegsbeginn in der Ukraine zeigt nicht nur, wie tief die Aktienkurse fallen können, sondern dass alte Börsenregeln doch nicht so unnütz sind.