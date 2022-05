Ukraine-Krieg bremst Gewinnzuwachs der Münchener Rück

Der Krieg in der Ukraine bremst die Münchener Rück. Der Gewinn lag im ersten Quartal mit 608 (2021: 589) Millionen Euro nur noch leicht über Vorjahr, obwohl die Belastungen aus Naturkatastrophen und anderen Großschäden deutlich geringer ausfielen, wie der weltgrößte Rückversicherer am Dienstag in München mitteilte.