Ukraine-Krieg überschattet erhoffte Erholung der Lufthansa

- von Ilona Wissenbach

Frankfurt (Reuters) - Die Corona-Krise hat ihren Schrecken kaum verloren, da sorgt der Krieg Russlands gegen die Ukraine für neue Unsicherheit bei der Lufthansa.

An sich erwartet die Airline-Gruppe "ein starkes Reisejahr" mit einer Sommerkapazität in Europa fast auf Vorkrisenniveau. "Wir sind sehr sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird", erklärte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag. Die von Analysten erwartete Prognose einer Rückkehr zu Gewinnen nach zwei Jahren milliardenhoher Verluste blieb aber aus - vor allem wegen der Ungewissheit über die Folgen der Entwicklungen in der Ukraine. "Die aktuelle Situation ist für uns global eine weitere Herausforderung, ein Risiko für die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft und für die Erholung unserer Branche", sagte Spohr.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde der Luftraum über Russland im Zuge gegenseitiger Sanktionen der Europäischen Union und der Regierung in Moskau letztes Wochenende gesperrt. Damit sind keine Flüge nach Russland und keine Überflüge mehr möglich. Auf den für die Lufthansa bei Passagier- wie Frachtflügen wichtigen Asien-Routen müssen Umwege geflogen werden, die zu höheren Kosten führen. Da Passagierflüge nach China oder Japan aber wegen der Pandemie noch immer kaum stattfinden, halten sich die finanziellen Folgen in Grenzen. "Das wird uns einen einstelligen Millionenbetrag im Monat kosten", sagte Spohr. Höhere Kosten für bis zu zwei Stunden längere Flüge durch mehr Treibstoff und Personalbedarf stünden die wegfallenden, teuren Überflugrechte über Sibirien entgegen.

Der bislang für Sommer erwartete Aufschwung bei Asien-Flügen verzögert sich. So rechnet Spohr allein schon wegen der niedrigen Impfquote in China mit einer Öffnung nicht vor 2023. Entfielen vor der Pandemie noch 20 Prozent des Sitzplatzangebots auf Asien-Flüge, seien es derzeit weniger als zwei Prozent. Die Frage ist, ob der Krieg weiter eskaliert und so viel Angst schürt, dass den Menschen die Reiselust vergeht. Die zuletzt enorme Dynamik bei den Buchungen sei schwächer geworden, sagte Spohr. "Eine gewisse Abschwächung werden wir sehen."

CORONA-KRISE BALD VORBEI

"Jetzt lassen wir die Krise mental und - mit Blick auf die starken Buchungszahlen in diesem Jahr - auch geschäftlich hinter uns", erklärte Spohr. Im Gesamtjahr will die Lufthansa-Gruppe, zu der auch dEurowings, Swiss, Austrian und Brussels Airlines gehören, bei Passagierflügen mehr als 70 Prozent der Vorkrisenkapazität anbieten nach nur 40 Prozent 2021. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau sieht der Lufthansa-Chef weiterhin nicht vor Mitte des Jahrzehnts. Nach Verlust im ersten Quartal soll sich das Ergebnis deutlich verbessern. Die Buchungen für Oster- und Sommerferien lägen fast schon auf Vorkrisenniveau. Aber womöglich komme es zu Engpässen an den Flughäfen, die nicht schnell genug das Personal wieder aufbauen, warnte Spohr. Steigende Treibstoffkosten und Inflationsraten werden zu höheren Ticketpreisen führen, kündigte Finanzchef Remco Steenbergen an.

Analysten hatten vor der Eskalation im Ukraine-Konflikt geschätzt, dass die Lufthansa den Umsatz in diesem Jahr um zehn auf 26 Milliarden Euro steigert und gut eine halbe Milliarde Euro Betriebsgewinn macht. Das Unternehmen schrieb im zweiten Jahr der Corona-Pandemie tiefrote Zahlen, verringerte den Verlust aber deutlich. Operativ fiel 2021 ein Minus von 2,3 Milliarden Euro an nach 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr, als die Corona-Pandemie ausgebrochen war und das Reisen lähmte.

FRACHTSPARTE MIT REKORDGEWINN

Die Netzwerk-Airlines machten wegen des noch schwachen Langstreckengeschäfts hohen Verlust. Der auf Europa fokussierte Ferienflieger Eurowings konnte sein Minus deutlich senken. Lufthansa-Cargo verdoppelte den Rekordgewinn des vergangenen Jahres auf 1,5 Milliarden, denn knappes Angebot und hohe Nachfrage nach Luftfracht ermöglichten hohe Preise. Der Trend soll 2022 anhalten. Lufthansa Technik und das Catering machten ebenfalls Gewinn. Beide Töchter stehen auf der Verkaufsliste: Catering soll ebenso wie der Finanzdienstleister Airplus ganz abgestoßen werden. Von Lufthansa Technik soll ein Teil verkauft oder an die Börse gebracht werden, aber erst im kommenden Jahr.

In der Corona-Krise trennte sich die Lufthansa von über 30.000 Beschäftigten, ohne dass es in Deutschland zu Kündigungen kam. Ende letzten Jahres hatte der Konzern weltweit noch 105.000 Mitarbeitende. Jetzt werde die Beschäftigung wieder zunehmen mit Neueinstellungen in der Kabine und Kundenservice, sagte Spohr. Die Personalkosten seien strukturell um zehn Prozent gesenkt worden und sollen weiter runter. "Die Lufthansa Group ist heute effizienter und nachhaltiger als vor der Pandemie."