Ukraine-Krise: Matteo Renzi verlässt Aufsichtsrat russischer Firma

ROM (dpa-AFX) - Nach der Invasion Russlands in die Ukraine hat Italiens früherer Regierungschef Matteo Renzi den Aufsichtsrat einer russischen Car-Sharing-Firma verlassen. Der Parteichef der mitregierenden Splitterpartei Italia Viva habe den Posten am Donnerstagvormittag niedergelegt, bestätigte sein Büro. Der 47-jährige Senator war nach Angaben der russischen Firma Delimobil seit August 2021 Mitglied im Aufsichtsrat. Delimobil ist laut eigener Aussage der führende Car-Sharing-Anbieter in Moskau, operiert in insgesamt elf Städten und hat mehr als sieben Millionen registrierte Nutzer./jon/DP/zb