Ukraine-Krise setzt Europas Börsen zu - Ölpreis über 99 Dollar

Frankfurt (Reuters) - Die Eskalation in der Ukraine-Krise versetzt Europas Anleger in Alarmbereitschaft.

Der Dax rutschte am Dienstag in der Spitze 2,5 Prozent auf bis zu 14.358 Punkte ab, bevor er die Verluste etwas eingrenzte. Der EuroStoxx50 gab ebenfalls mehr als zwei Prozent auf bis zu 3895 Zähler nach. Der Ölpreis kletterte dagegen angetrieben von der Furcht vor Engpässen am Rohölmarkt bis knapp unter die Marke von 100 Dollar pro Barrel. Auslöser für die Verunsicherung an den Finanzmärkten war das jüngste Vorgehen Russlands im Ukraine-Konflikt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ungeachtet der Warnungen des Westens nach der Anerkennung von Donezk und Luhansk als unabhängige Regionen die Entsendung von Soldaten in die Ost-Ukraine angeordnet.

"Entscheidend wird jetzt sein, ob der Westen die Schritte Russlands zur Anerkennung der abtrünnigen Gebiete als Invasion betrachtet oder nicht", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Von der Einordnung der Geschehnisse werde es abhängen, welche Sanktionen kurzfristig in Kraft treten.

ÖLPREIS-RALLY NÄHERT SICH 100-DOLLAR-MARKE

Am Rohölmarkt zogen die Preise für den wichtigen Rohstoff weiter an. Brent-Öl aus der Nordsee verteuerte sich um bis zu 4,2 Prozent auf 99,38 Dollar pro Barrel. Der Ölpreis liegt damit nur noch wenige Cent von der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar entfernt, die zuletzt vor siebeneinhalb Jahren erreicht worden war. "Das Potenzial für eine Rally über 100 Dollar pro Barrel hat einen enormen Auftrieb erhalten", sagte Tamas Varga vom Ölmakler PVM. "Diejenigen, die auf eine solche Entwicklung gewettet haben, haben die Eskalation des Konflikts vorweggenommen."

Der Preis für US-Öl der Sorte WTI stieg gegenüber Freitag um mehr als fünf Prozent auf bis zu 96 Dollar pro Barrel, nachdem der US-Markt am Montag wegen eines Feiertags geschlossen hatte. "Klar ist bereits, dass Sanktionen gegen Russland kommen", betonte Altmann.

Die Befürchtung von Lieferunterbrechungen durch Russland ließ den in London gehandelten Aluminiumpreis auf ein 13-Jahres-Hoch von 3350 Dollar je Tonne steigen; der Nickelpreis kletterte auf den höchsten Stand seit August 2011.

Der Anstieg der Rohstoffpreise befeuerte weiter die Inflationssorgen der Anleger. Unter die Räder kamen vor allem Automobilhersteller, Banken und Finanzdienstleister. Die entsprechenden Branchenindizes gaben rund drei Prozent nach. Dagegen legten Öl- und Gasaktien rund 1,5 Prozent zu.

Auch beim Gold griffen Anleger zunächst zu. Der Preis für das Edelmetall zog um bis zu 0,4 Prozent auf 1913,89 Dollar pro Feinunze und damit auf den höchsten Stand seit fast neun Monaten an, bevor Gewinnmitnahmen einsetzen.

RUSSISCHE BÖRSE UNTER DRUCK

An der russischen Börse setzte sich der Ausverkauf fort. Der Moskauer Aktienindex Moex verlor bis zu 9,2 Prozent, grenzte die Verluste später aber etwas ein. Die EU-Außenminister könnten nach Angaben eines EU-Vertreters nach ihrem Treffen in Paris am Nachmittag über Strafmaßnahmen gegen Russland entscheiden. Die EU-Botschafter berieten über ein weiter reichendes Sanktionspaket als es noch am Montag in Betracht gezogen worden sei.

PORSCHE UND VOLKSWAGEN PRESCHEN VOR

Bei den Einzelwerten fuhren Porsche und Volkswagen mit Plänen für einen milliardenschweren Börsengang ins Rampenlicht. Die Titel der Beteiligungsholding Porsche SE setzten sich mit einem Kursplus von mehr als elf Prozent an die Dax-Spitze, dicht gefolgt von VW mit einem Kurszuwachs von rund neun Prozent. Volkswagen bereitet einen Börsengang seiner Sportwagentochter Porsche AG vor. Man befinde sich darüber in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem VW-Haupteigner Porsche SE, teilte der Wolfsburger Konzern mit. Hinweise auf eine bevorstehende Platzierung von Porsche hatten sich in den vergangenen Wochen bereits verdichtet.

Größter Dax-Verlierer war mit einem Minus von rund sieben Prozent nach der Vorlage von Zahlen dagegen der Gesundheitskonzern Fresenius. Die Aktien der ebenfalls im Dax notierten Dialysetochter FMC konnten dagegen leicht zulegen. Bei Fresenius Medical Care hätten die Zahlen für 2021 zwar etwas unter den Erwartungen gelegen, aber die Dividende erfreue, sagte ein Händler.