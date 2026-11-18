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18.11.2026 11:47:39
Ukraine: Mindestens vier Tote nach russischen Angriffen
ODESSA (dpa-AFX) - Bei verschiedenen Angriffen Russlands sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Hafenstadt Odessa kamen Militärgouverneur Oleh Kiper zufolge zwei Frauen und ein Mann ums Leben. Zudem seien Menschen verletzt worden. Der Angriff habe die Innenstadt getroffen, es gebe Schäden an Wohnhäusern, Cafés, Geschäften und Autos.
In der Region Saporischschja wurde eine weitere Frau in der Siedlung Kuschuhum bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein Mann sei verletzt worden.
Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/jha
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