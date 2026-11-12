Kremlin Aktie
WKN DE: 513350 / ISIN: DE0005133508
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12.11.2026 14:59:22
Ukraine peace talks: US envoys meet with Putin at Kremlin
The US president's son-in-law Jared Kushner and envoy Steve Witkoff are in Russia to meet Vladimir Putin. The meeting comes after two days of trilateral talks in Abu Dhabi. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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