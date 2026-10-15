Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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15.10.2026 08:51:26
Ukraine says Musk's SpaceX limits Kyiv's Starlink access
Ukraine accused SpaceX of restricting use of its Starlink system, impacting Kyiv's ability to control its drones as Russian attacks continue unabated. President Zelenskyy has asked Elon Musk to "switch" it back on.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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