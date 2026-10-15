Starlink Aktie

Starlink für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

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15.10.2026 09:51:50

Ukraine says Musk's SpaceX limits Kyiv's Starlink access

Ukraine accused SpaceX of restricting use of its Starlink system, impacting Kyiv's ability to control its drones as Russian attacks continue unabated. President Zelenskyy has asked Elon Musk to "switch" it back on.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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