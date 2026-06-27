Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
27.06.2026 18:43:19
Ukraine strikes Russian weapons plant, Moscow fuel hub
The two attacks, in Volgograd and Vladimir regions, are part of President Zelenskyy's strategy to bring the war to the Russian people and force Putin into peace negotiations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!