Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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15.07.2026 06:43:19
Ukraine targets another 11 Russian ships in Sea of Azov
Ukraine said it struck tankers and cargo vessels in the Sea of Azov, in the latest strikes on Russian commercial shipping. Moscow's Agriculture Ministry said "alternative shipping routes" are being sought.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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