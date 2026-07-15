Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

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15.07.2026 06:43:19

Ukraine targets another 11 Russian ships in Sea of Azov

Ukraine said it struck tankers and cargo vessels in the Sea of Azov, in the latest strikes on Russian commercial shipping. Moscow's Agriculture Ministry said "alternative shipping routes" are being sought.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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