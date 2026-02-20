Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
20.02.2026 13:51:21
Ukraine to boycott Paralympics opening over Russian flag decision
Ukrainian competitors will boycott the March 6 Paralympics opening ceremony in Verona over the decision to allow some Russian and Belarusian athletes to compete under their national flags. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
