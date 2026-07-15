Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
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15.07.2026 06:00:10
Ukraine to buy Chinese drone parts with EU funds
Brussels allows Kyiv to use part of €6bn tranche for items in short supply in EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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