Parts Aktie

Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2

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15.07.2026 06:00:10

Ukraine to buy Chinese drone parts with EU funds

Brussels allows Kyiv to use part of €6bn tranche for items in short supply in EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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