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04.11.2026 11:32:38
Ukraine: Tote nach russischem Angriff bei Saporischschja
SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen in der südostukrainischen Region Saporischschja getötet worden. Russland habe zweimal die Stadt Wilnjansk attackiert, schrieb Gouverneur Mychajlo Semikin am Vormittag bei Telegram. Bei den Todesopfern handele es sich um eine 52-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann. Zudem sei ein 59-Jähriger verletzt worden. Details zur Art des Angriffs nannte er zunächst nicht. Mehrere Wohnhäuser wurden demnach beschädigt.
Erst am Montag waren bei einem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha im Gebiet Saporischschja mehr als 30 Personen getötet worden. In der frontnahen Ortschaft hatten sich Menschen an einer Schule versammelt, um humanitäre Hilfe zu empfangen, als Bomben einschlugen. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem brutalen Angriffskrieg./ksr/DP/mis
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