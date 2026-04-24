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24.04.2026 18:34:38
Ukraine: Tote nach russischem Angriff im Gebiet Cherson
CHERSON (dpa-AFX) - Im südukrainischen Gebiet Cherson sind nach Behördenangaben zwei Menschen durch eine ferngesteuerte russische Drohne getötet worden. Der Mann und die Frau seien in der Gebietshauptstadt Cherson auf einem Moped unterwegs gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets bei Telegram mit. Mindestens neun weitere Zivilisten seien durch vergleichbare Drohnenangriffe in der Frontstadt und an anderen Orten der Region verletzt worden. Zudem erlitten drei Menschen Verletzungen bei einem Artilleriebeschuss des Dorfes Komyschany. Es seien Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen eingeleitet worden, teilte die Behörde mit.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Im Gebiet Cherson trennt der Fluss Dnipro russische und ukrainische Truppen voneinander./ast/DP/nas
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