03.07.2026 08:25:38

Ukraine: Tote und Verletzte nach Drohnen- und Raketenangriff

SUMY/KRYWYJ RIH (dpa-AFX) - Bei einem Drohnenangriff auf die Stadtratsgemeinde Romny im nordukrainischen Gebiet Sumy sind nach Behördenangaben vier Menschen ums Leben gekommen. Das russische Militär habe ein Mehrfamilienhaus attackiert, teilte der Chef der Militärverwaltung in Sumy, Oleh Hryhorow, mit. Bei den Opfern handle es sich um einen alten Mann, zwei Frauen und kleines Kind - "ein Mädchen, das noch nicht einmal zwei Jahre alt war". Drei weitere Personen seien verletzt worden.

Derweil sind bei einem Raketenangriff auf die ukrainische Großstadt Krywyj Rih im Gebiet Dnipropetrowsk sieben Menschen verletzt worden. Zwei Frauen würden weiterhin im Krankenhaus behandelt, teilte der städtische Chef des Verteidigungsrats, Olexander Wilkul, am Morgen nach dem Angriff bei Telegram mit. "Nach neuesten Informationen wurden neun Wohnblocks, ein Schulgebäude, ein Unternehmen und mehrere Geschäftsobjekte, Garagen und zehn Fahrzeuge beschädigt", schrieb er. Zwei Wohnblocks seien von der Gasversorgung abgeschnitten.

Die Attacken erfolgten nur eine Nacht nach dem massiven kombinierten Luftangriff auf die Hauptstadt Kiew. Dort ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 30 gestiegen. Krywyj Rih ist dabei als Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr und wichtiger Industriestandort selbst häufig Ziel russischer Attacken. Bei einem Raketenangriff 2025 kamen so 19 Menschen ums Leben und mehr als 70 wurden verletzt. Die Rakete schlug damals neben einem Kinderspielplatz ein./bal/DP/stk

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