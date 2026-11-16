Ukraine und Russland melden Angriffe, Tote und Verletzte

ASOW/DNIPRO (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben erneut schwere Angriffe und Opfer gemeldet. Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro am frühen Morgen kam nach Behördenangaben mindestens eine Person ums Leben. Zehn weitere seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram. Dazu veröffentlichte er Fotos, die ausgebrannte Autos und eine beschädigte Straße zeigen.

Zwei weitere Personen kamen bei russischen Angriffen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja ums Leben, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein 59 Jahre alter Mann wurde demnach bei einer Attacke auf das Dorf Bilenke getötet, eine Frau außerdem bei einem Angriff auf Saporischschja. Zwei weitere seien dabei verletzt worden. Moskau habe ein Infrastrukturobjekt angegriffen.

Brände und Verletzte in Russland

In der Stadt Asow im Süden Russlands seien infolge ukrainischer Drohnenangriffe Brände in vier nicht näher bezeichneten Produktionsobjekten ausgebrochen, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Drei Männer seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Im Kreis Millerowo seien zudem drei Privathäuser durch herabstürzende Drohnentrümmer beschädigt worden. In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die einen großen Brand in Asow zeigen sollen. Öldepots in der Stadt waren bereits mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.

Auch im südrussischen Gebiet Krasnodar sei infolge ukrainischer Drohnenangriffe ein Feuer auf dem Gelände eines nicht näher benannten Unternehmens in Ilski ausgebrochen, teilte der operative Stab der Region mit. In Ilski gibt es eine Ölraffinerie, die ebenfalls schon mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe war. In der benachbarten Siedlung Sewerskaja wurden den Angaben zufolge sechs Menschen bei Drohnenangriffen verletzt. Drohnentrümmer seien auf ein Privathaus gestürzt.

Tote in russischen Grenzregionen

In der russischen Grenzregion Belgorod kam nach regionalen Behördenangaben ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff ums Leben. Ein weiterer sei bei der Attacke im unmittelbar an die Ukraine grenzenden Kreis Schebekino verletzt worden. Auch in der benachbarten Grenzregion Brjansk kam nach Behördenangaben ein Mann ums Leben.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 1.336 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt zu haben. Die Zahlen sind unabhängig nicht überprüfbar, lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der Angriffe zu.

Als Teil ihres Abwehrkampfes setzt die Ukraine vor allem auf Angriffe auf die russische Öl - und Gasindustrie. Damit will sie einerseits Nachschubwege für die russische Armee stören und andererseits die für Moskaus Kriegskasse so wichtigen Einnahmen aus dem Energiegeschäft schmälern. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/jha