BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach dem Gipfel der Ukraine-Unterstützer in Berlin dem von Russland angegriffenen Land weitere Unterstützung zugesagt. "So lange es nötig ist, werden wir Kiew unterstützen", sagte er im Kanzleramt. Er appellierte an den russischen Präsidenten Wladimir Putin , den Krieg zu beenden. "Wir wollen einen Frieden für die Ukraine, der gerecht und dauerhaft ist", betonte Merz.

Der Kanzler ging auch auf das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping im chinesischen Shenzhen ein. "Ein Jalta-Format wird den Frieden nicht bringen", sagte er. Friedensverhandlungen könnten nur mit der Ukraine und Europa zusammen gelingen. "Das Treffen in Shenzhen war offenbar vor allem ein Bildtermin."

Rund 40 Staaten unterstützen die Ukraine in der Koalition

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr rund 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Am Gipfel in Berlin nahmen 26 Staats- und Regierungschefs teil, außerdem die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war nach Berlin gereist./sk/DP/jha