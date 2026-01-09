Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
09.01.2026 05:07:20
Ukraine updates: At least 3 killed in Russian attack on Kyiv
Rocket sirens were heard across Ukraine after Moscow rejected the latest peace plan. In addition to the victims in Kyiv, infrastructure was also hit in Lviv. Follow DW for all the updates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!