Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
12.02.2026 16:02:14
Ukraine updates: Child killed in Russian drone strike
A mother and child were among the casualties of a Russian strike in Ukraine's Kharkiv region. Meanwhile, a Ukrainian man has been indicted in Germany for his alleged involvement in parcel bomb attacks. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!