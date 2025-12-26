Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
26.12.2025 15:03:21
Ukraine updates: Kyiv hits Russian refinery with UK missiles
Ukraine said it used British Storm Shadow missiles to attack the Novoshakhtinsk oil refinery. Zelenskyy said he spoke with Trump's envoys on how to end the war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
