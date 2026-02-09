GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
|
09.02.2026 19:07:19
Ukraine updates: Russia strikes war-hit nation’s power grid
Russian strikes target energy infrastructure across Ukraine, knocking out power, damaging power plants and deepening winter hardship. Meanwhile, Trump wants the war to end by June, Zelenskyy says.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!