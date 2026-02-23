Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
24.02.2026 00:51:21
Ukraine updates: Russian invasion reaches 4-year anniversary
Russian forces invaded Ukraine on February 24, 2022 and despite negotiation efforts, an end still remains elusive. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
