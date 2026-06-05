BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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05.06.2026 05:51:20
Ukraine updates: US House passes aid bill, sanctions Russia
The Ukraine Support Act is meant to help the war-torn nation rebuild with direct loans and assistance. But the support from the US House does not mean much for Kyiv. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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