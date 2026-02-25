Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
25.02.2026 10:29:38
Ukraine: USA warnten uns vor weiteren Angriffen auf Erdölterminal
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf ein Terminal in Südrussland für kasachisches Erdöl haben die USA die Ukraine nach deren Angaben mit einer diplomatischen Note vor einer Fortsetzung gewarnt. "Wir haben vom US-Außenministerium gehört, dass wir von den Attacken auf amerikanische Interessen Abstand nehmen sollen", sagte die ukrainische Botschafterin Olha Stefanischyna bei einer Pressekonferenz in Washington, wie mehrere Medien übereinstimmend meldeten. Kiew habe das zur Kenntnis genommen.
Im vergangenen November hatte ein ukrainischer Seedrohnenangriff Anlagen des Caspian Pipeline Consortiums im Schwarzmeerhafen von Noworossijsk lahmgelegt, an dem auch der US-Ölriese Chevron beteiligt ist. Der zentralasiatische Binnenstaat Kasachstan exportiert einen Großteil seiner Erdölproduktion über diesen russischen Hafen. Das kasachische Außenministerium hatte protestiert und vor einer Verschlechterung der kasachisch-ukrainischen Beziehungen gewarnt.
Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Das ukrainische Militär greift dabei auch regelmäßig Energieanlagen in Russland mit weitreichenden Drohnen und Raketen an, um die für den Krieg wichtigen russischen Exporteinnahmen zu senken./ast/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
10:29
|Ukraine: USA warnten uns vor weiteren Angriffen auf Erdölterminal (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Chevron in talks for stake in giant Iraq oilfield after Lukoil sanctions (Financial Times)
|
23.02.26
|Chevron in talks for stake in giant Iraq oilfield after Lukoil sanctions (Financial Times)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)