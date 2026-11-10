10.11.2026 08:59:39

Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi haben begonnen

ABU DHABI (dpa-AFX) - In Abu Dhabi haben am Morgen nach ukrainischen Angaben die ersten Gespräche über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskrieges begonnen. "Das erste Treffen findet mit Vertretern aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der Nato und der Europäischen Kommission statt", teilte der ukrainische Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow als Chefunterhändler bei Telegram mit. An dem Treffen nehmen demnach auch der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil.

"Wir werden unsere Positionen abstimmen und die nächsten Schritte vor dem nächsten Verhandlungsabschnitt koordinieren", sagte Umjerow. Anschließend gebe es das erste trilaterale Format seit Februar zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA.

"Unsere wichtigsten Prioritäten sind die Beendigung der Kampfhandlungen, zuverlässige Sicherheitsgarantien nach dem Krieg, die wirtschaftliche Wiederherstellung und Entwicklung der Ukraine sowie humanitäre Maßnahmen", sagte Umjerow. Ziel sei es, bei diesen Punkten voranzukommen und den Frieden näherzubringen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg mit westlicher Hilfe. Bisherige Verhandlungen unter US-Vermittlung haben keinen Durchbruch gebracht. Einigen konnten sich die Kriegsparteien aber bereits mehrfach auf humanitäre Aktionen, darunter der Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen gefallener Soldaten./mau/DP/zb

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