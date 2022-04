Ukraine - Verunsicherung belastet Industriekonjunktur in Österreich

Die Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg und die Folgen der Russland-Sanktionen beginnen die Industriekonjunktur in Österreich zu belasten. Nach einem starken Jahresstart sank der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex im April auf 57,9 Punkte und damit ein 14-Monats-Tief. Aber: "Trotz des Rückgangs als Folge des Ukraine-Kriegs ist die österreichische Industrie auch zu Beginn des zweiten Quartals weiter auf Wachstumskurs", so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Der Indikator zeigt ein reduziertes Tempo in der Industriekonjunktur in allen Komponenten. "Im April haben die heimischen Betriebe die Produktionsausweitung im Vergleich zum Vormonat spürbar verringert, da sich das Neugeschäft weniger dynamisch zeigte", erläuterte Bruckbauer in einer Aussendung. "Somit wurde auch der Jobaufbau reduziert." Die Lieferengpässe haben sich weiter verschärft. Begleitet wurde dies von einer rasanten Beschleunigung des Preisdrucks.

Wie in den meisten Ländern Europas verlangsamte sich das Erholungstempo im April somit auch hierzulande. Die österreichische Industrie habe sich aber etwas besser behauptet, so Bruckbauer. Denn sowohl im Euroraum als auch in Deutschland liegen die Einkaufsmanagerindizes mit 55,3 bzw. 54,1 Punkten tiefer.

Die Neuaufträge sind im Vergleich zum März gestiegen. Das Tempo der Auftragseingänge hat sich jedoch leicht verringert, was ausschließlich auf das deutlich niedrigere Wachstum der Exportnachfrage zurückzuführen war. "Aufgrund der Verlangsamung des Neugeschäfts durch weniger Neuaufträge aus dem Ausland haben die heimischen Betriebe im April ihre Produktion deutlich geringer ausgeweitet als im Vormonat. Der Produktionsindex sank auf 52,6 Punktes und fiel damit sogar erstmals seit einem halben Jahr unter den langfristigen Durchschnittswert", erklärte UniCredit Bank Austria Ökonom Walter Pudschedl.

Im April hat die österreichische Industrie bereits den 16. Monat in Folge neue Jobs geschaffen. Aufgrund der Verlangsamung der Produktionsausweitung wurde der Beschäftigtenaufbau jedoch reduziert. Der Beschäftigtenindex sank auf 57,8 Punkte, den niedrigsten Wert seit einem Jahr. "Mit über 630.000 Jobs erreichte die Beschäftigung in der heimischen Sachgüterindustrie im April ein neues Rekordniveau. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ist auf 3,0 Prozent gesunken und liegt damit mittlerweile um 0,6 Prozentpunkte unter dem Vorpandemieniveau", meint Pudschedl.

In der Gesamtwirtschaft war die Arbeitslosenquote mit über 6 Prozent dagegen mehr als doppelt so hoch. "In der Industrie wird das Arbeitskräfteangebot immer enger. Auf eine freie Stelle kommen rechnerisch in Österreich nur noch 1,3 Arbeitssuchende." Die Situation in Oberösterreich und Salzburg sei "besonders dramatisch". Denn dort ist die sogenannte Stellenandrangziffer bereits unter 1 gefallen.

Die Bank hat ihre Konjunkturprognose schon zu Beginn des russischen Krieges in der Ukraine abgesenkt. Gingen sie vor Kriegsausbruch noch von einem BIP-Wachstum von 4,5 Prozent aus, so sieht man jetzt ein Wachstum von 3,6 Prozent. "Ein Änderungsbedarf würde bei Unterbrechung der Energieversorgung notwendig werden", sagte Pudschedl am Mittwoch auf APA-Nachfrage.

WEB http://www.bankaustria.at