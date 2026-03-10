Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
10.03.2026 12:27:20
Ukraine war: German parts make their way into Russian drones
Hundreds of thousands of German parts have been found in drones used by Russia to attack Ukraine, despite sanctions. The Russian military apparently values German components highly.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!