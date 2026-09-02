Ukraine warnt bei UN-Organisation offiziell vor Flügen über Russland

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat ihre Warnung vor Flügen im russischen Luftraum offiziell an die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) übermittelt. "Wir rufen alle dazu auf, diesen zu meiden", schrieb Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. Der russische Luftraum werde aufgrund "erhöhter militärischer Aktivität" unsicherer. Die ICAO - eine UN-Sonderorganisation - und alle Fluggesellschaften sollten das berücksichtigen. "Wir möchten unbeabsichtigte Zwischenfälle vermeiden", begründete Sybiha das ukrainische Vorgehen. Die Ukraine mache dabei von ihrem in der UN-Charta verankerten Selbstverteidigungsrecht Gebrauch.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits unter Verweis auf verstärkte ukrainische Drohnenangriffe vor Flügen über Russland gewarnt. Russlands Staatschef Wladimir Putin warf Kiew daraufhin Staatsterrorismus vor. Der russische Transportminister Andrej Nikitin versicherte zugleich, dass eine Gefährdung der zivilen Luftfahrt nicht zugelassen werde.

Allerdings wird der Flugbetrieb russischer Flughäfen bereits jetzt regelmäßig aufgrund der Gefahr durch anfliegende ukrainische Drohnen oder Raketen gestört. Im Gegensatz zur Ukraine, in der seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 der zivile Flugverkehr komplett eingestellt ist, gibt es in Russland weiter Inlands- und Auslandsflüge. Reaktionen der Fluggesellschaften, die bisher russische Flughäfen trotz westlicher Sanktionen weiter anfliegen, gab es zunächst nicht. Kiew will mit seiner Warnung den russischen Luftverkehr noch weiter einschränken und die wirtschaftlichen Verluste für den Kriegsgegner erhöhen./ast/DP/jha