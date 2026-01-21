KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
21.01.2026 07:02:00
Ukraine will den Verbündeten Drohnenvideos für KI-Training zur Verfügung stellen
Drohnen sind im Ukrainekrieg zu einer zentralen Waffengattung geworden, längst werden sie auch KI-gesteuert. Mit den gesammelten Daten soll KI trainiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
