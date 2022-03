Ukraine wirft Russland mit Plan für Fluchtkorridore Manipulation des Westens vor

Lemberg (Reuters) - Die Ukraine wirft Russland vor, mit dem Vorstoß für Fluchtkorridore westliche Staats- und Regierungschefs manipulieren zu wollen.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Ityna Wereschtschuk verwies in ihrem Appell am Montag auf den für die Regierung in Kiew inakzeptablen russischen Plan, die Fluchtwege für Zivilsten müssten nach Russland oder Belarus führen. Sie forderte Russland auf, einer Feuerpause zuzustimmen, damit Ukrainer in die im Westen gelegene Stadt Lemberg flüchten könnten.

Sie appellierte an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sich nicht von Russland benutzen zu lassen. Die Regierung in Moskau hatte erklärt, sie komme mit der Schaffung humanitärer Korridore einem persönlichen Ersuchen von Macron nach. Russland hat die Einrichtung von Fluchtkorridoren aus Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy angekündigt, die nach Russland oder Belarus führen sollen. Die Regierung in Kiew hatte umgehend den Plan als vollkommen unmoralisch kritisiert. "Das Leid der Menschen wird benutzt, um die gewünschten TV-Bilder zu schaffen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Sprechers von Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Es sind Bürger der Ukraine, sie sollten das Recht haben, in ukrainisches Territorium evakuiert zu werden."

Nach Angaben der ukrainischen Regierung sollte es am Montag eine dritte Verhandlungsrunde mit Russland über Fluchtkorridore geben. Allerdings gehe man von keiner Einigung aus, solange russischen Truppen versuchten, weiter vorzustoßen, erklärte der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidentenstabes, Olexii Arestowitsch. Er riet seinen Landsleuten von einer Flucht nach Russland ab.

Am Wochenende war zweimal die Schaffung eines humanitären Korridors aus dem umzingelten Mariupol gescheitert. Russland und die Ukraine gaben sich dafür gegenseitig die Schuld.