Ukraine: Zwei Tote bei russischem Angriff auf Passagierzug

ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf einen Passagierzug in der Region Odessa im Süden der Ukraine sind nach offiziellen Angaben der Lokführer und sein Assistent getötet worden. Die 340 Passagiere würden evakuiert, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Es habe sich um einen Drohnenangriff gehandelt.

Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Bei russischen Attacken gibt es immer wieder Tote und Schäden im Zugverkehr und an Bahnhöfen./ksr/DP/mis