Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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24.11.2026 17:19:22
Ukraine's bid for NATO membership and more air defense remain controversial
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is calling for the rapid acceptance of his country into NATO. However, the necessary unanimity for this is lacking, as shown during the NATO Parliamentary Assembly in Berlin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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