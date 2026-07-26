Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
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26.07.2026 02:55:20
Ukraine's Bidnyi 'outraged' by Russia's Olympic return
In exclusive comments to DW, Ukraine's sports minister, Matviy Bidnyi, said he is outraged by the IOC opening the door to Russia's return to the OlympicsWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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