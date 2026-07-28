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Olympic Aktie

Olympic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003

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28.07.2026 15:11:20

Ukraine's Bidnyi 'outraged' by Russia's Olympic return

In exclusive comments to DW, Ukraine's sports minister, Matviy Bidnyi, said he is outraged by the IOC opening the door to Russia's return to the OlympicsWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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