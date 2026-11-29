Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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29.11.2026 09:47:22
Ukraine's expertise comes in handy for international drone alliances
Ukrainian expertise merged with Europe's financial and industrial clout: Germany and other countries are expanding drone partnerships with Ukraine and reshaping Europe's defense industry in the process.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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