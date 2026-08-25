Harvest Aktie
WKN DE: A0LEP1 / ISIN: FR0010207795
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25.08.2026 10:27:21
Ukraine's farmers struggle to sell harvest amid war, drought
Russian attacks on ships and ports in the Black Sea are threatening Ukraine's agricultural sector. Grain exports are severely restricted, and Kyiv is seeking solutions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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