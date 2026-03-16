Frontline Aktie
WKN: 885094 / ISIN: BMG3682E1277
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16.03.2026 01:06:14
Ukraine's urgent fight on the financial frontline
The war-torn country is battling to secure crucial funding from the IMF and EU, as well as putting up taxes.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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