Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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28.07.2026 15:27:19
Ukraine's Zelenskyy in UK to meet new PM Burnham
Ukrainian President Zelenskyy traveled to Portsmouth for UK PM Andy Burnham's first meeting with a foreign leader since taking office. The UK pledged "unwavering support" in Ukraine's ongoing defense against Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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